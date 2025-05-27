'Всюду, где тяжелее всего, задействованы наши ССО': Зеленский наградил украинских защитников в День Сил специальных операций. Видео

27 мая Украина впервые официально отмечает День Сил специальных операций именно в мае. По этому случаю президент Владимир Зеленский лично встретился с украинскими воинами, чтобы поблагодарить за их мужество и преданность, а также вручить государственные награды.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Президент наградил военных знаками отличия за героизм, а также передал ордена "Золотая Звезда" семьям погибших Героев, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно.

"Сегодня впервые отмечаем именно в мае День Сил специальных операций. И по этому случаю лично поблагодарил воинов и вручил государственные награды и передал ордена Золотая Звезда родным погибших Героев, удостоенных звания посмертно", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что воины ССО - это те, кто работает в тени, но делает критически важную работу для обороны страны.

"Всюду, где труднее всего, задействованы наши ССО, и везде мы действительно можем рассчитывать на вашу надежность и умение достигать целей. Я благодарю за это весь состав Сил специальных операций Украины, спасибо каждой семье наших воинов за таких украинских героев. Украина всегда будет помнить все, что для нашей независимости, для нашего государства сделали образцово смелые украинские Силы специальных операций", – отметил Зеленский.

Стоит отметить, что вчера Глава государства подписал указ об установлении новой даты празднования Дня Сил специальных операций. По словам Владимира Зеленского, такой выбор является реализацией того, к чему обращались сами воины, и чествованием одной из самых героических страниц истории ССО - освобождение Донецкого аэропорта от боевиков.

"26 мая 2014 года здания аэропорта были отбиты у врага, а 27 мая - полностью взяты под контроль. И это стало примером, как действуют украинские спецназовцы: быстро, решительно и результативно", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что за время войны Силы специальных операций выполнили тысячи сверхтяжелых задач. Глава государства отметил вклад ССО на Донецком и Харьковском направлениях, участие в Курской операции, активные действия на Юге Украины, оборону северных регионов и защиту Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Память павших воинов почтили минутой молчания.

Президент вручил родным трех погибших Героев орден "Золотая Звезда" и отметил высшей государственной наградой еще одного воина ССО.

Они выполняли боевые задачи на самых сложных направлениях фронта: в боях в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Военные отличились во время специальных операций на ВОТ, в тылу врага и на территории России, в частности в Курской области.

Военнослужащие держали оборону в условиях численного превосходства оккупантов в живой силе и вооружении. Сдерживали российские атаки, останавливали наступления, под огнем удерживали стратегически важные позиции и освобождали населенные пункты. Они выводили подразделения из вражеского окружения, прикрывали собратьев от огня, устраивали засады и брали оккупантов в плен для получения ценной информации и пополнения обменного фонда. Несмотря на риск для собственной жизни оказывали помощь раненым собратьям и эвакуировали их.

Глава государства отметил еще 14 защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" І-ІІІ степени.

Во вторник, 27 мая, страна поздравляет воинов Сил специальных операций - тех, кто действует скрытно, но эффективно. ССО - это элита украинского войска, которая работает там, где сложнее всего: на передовой под плотным огнем или в глубоком тылу врага во время диверсионных и разведывательных операций.

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