'Путин и его окружение не планируют завершать войну': Зеленский озвучил данные разведки

Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине и не рассматривает серьезно варианты мира и дипломатию. Наоборот, Россия готовит новые наступательные операции, откровенно презирая всех, кто призывает к прекращению огня.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 26 мая. Он на сегодняшнем заседании ставки заслушал доклады разведок относительно российских намерений, возможности войска и промышленного комплекса.

"Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну – нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. И это с их стороны – откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру, кто пытается сделать дипломатию действенной", – сказал Зеленский.

Он добавил, что разведки партнеров тоже имеют такую информацию и оперируют соответствующими фактами. И очень важно, чтобы они докладывали об этом "наверх".

"Единственное, что сейчас нужно, – это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", – подчеркнул президент.

Напомним, что глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что несмотря на кадровые, технические и экономические трудности Россия не планирует прекращать войну против Украины. По его словам, в Кремле рассматривают войну как инструмент сохранения власти, экономической мобилизации и идеологического контроля.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь с 24 на 25 мая нанесла по Украине крупнейший с начала года комбинированный удар беспилотниками и ракетами, который привел к разрушениям и жертвам. Таким образом Кремль, на фоне собственных агрессивных риторических заявлений и чрезмерного пессимизма США относительно ситуации на передовой, пытается подорвать моральный дух украинцев и убедить Запад в неизбежности "победы РФ" и бесполезности поддержки Киева. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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