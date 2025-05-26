Украина увеличит производство дронов-перехватчиков и ускорит баллистическую программу: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 мая провел заседание Ставки. На нем он, в частности, поручил увеличить производство дронов-перехватчиков и ускорить баллистическую программу. Для этого будут привлекать больше финансирования от партнеров.

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Об этом президент сообщил во время традиционного обращения. Также на Ставке подробно разобрали последствия российских ударов, их тактику применения дронов и ответы наших военных на атаки врага.

"Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы. Для более быстрого производства ракет", – рассказал президент.

Он также добавил, что во время заседания были очень основательные доклады разведок.

"В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что российские удары каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Зафиксировано более 900 ударных дронов против Украины за три дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты.

По мнению президента, в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор.

"Выбор Путина, выбор России. Выбор воевать дальше и разрушать жизни", – отметил Зеленский.

Он также рассказал, что на Ставке был заслушан подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Хорошие есть результаты", – резюмировал заседание президент Украины.

Ранее сообщалось, что украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточатся на совершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону. Для этого нужны дополнительные контракты, финансирование и инвестиции. Военно-политическое руководство страны обещает помощь украинским предпринимателям в указанных вопросах.

Стоит отметить, что Украина использует на фронте более 95% беспилотников собственного производства. Ведь результат боевых действий на нашей территории в значительной степени будет определяться способностью оперативно, масштабно и последовательно увеличивать производство передовых средств ведения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина тайно отправила своих инструкторов по беспилотникам в Великобританию для обучения военнослужащих новейшей тактике применения БпЛА на поле боя. Так украинские войска помогут британской армии подготовиться к потенциальному конфликту.

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