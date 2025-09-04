Участники Коалиции желающих готовы поставлять Украине ракеты большой дальности: заявление правительства Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время виртуальной встречи Коалиции желающих заявил, что партнеры готовы передать Украине ракеты большой дальности. Онлайн-совещание состоялось 4 сентября из Глазго, где обсуждались дальнейшие шаги поддержки Киева в войне против российской агрессии.

По сообщению Офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, во встрече приняли участие ключевые союзники, которые координируют военную помощь Украине. Там подчеркнули, что страны коалиции сохраняют "нерушимое обещание" стоять на стороне Киева. В заявлении правительства отмечается, что решение о передаче ракет поддержали и другие участники, среди них – Соединенные Штаты.

Перед началом обсуждения Стармер выразил соболезнования Португалии в связи с жуткой аварией в Лиссабоне. Далее он перешел к теме Украины, отметив, что действия Путина свидетельствуют об отсутствии намерений вести реальные переговоры. "Он не прекращает атаковать, и мы видим последствия собственными глазами", – сказал британский премьер.

Новое военное усиление

Отдельно глава правительства напомнил о недавних ударах по Киеву, во время которых пострадали здания Британского совета и представительства ЕС. По его словам, эти атаки еще раз доказывают, что Кремль пытается запугать международных партнеров, но результатом станет лишь большая поддержка Украины.

Стармер подчеркнул, что решение о передаче ракет большой дальности позволит ВСУ эффективнее отражать атаки и снижать давление российской армии на линии фронта. Он поблагодарил военных планировщиков и руководителей штабов за готовность быстро реагировать в случае изменения ситуации или объявления перемирия.

Планирование следующих шагов

Участники встречи договорились координировать дальнейшие действия и готовить варианты развертывания сил в случае политического решения о прекращении боевых действий. Лидеры согласились, что следующий разговор состоится в ближайшее время.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит Ко алиции желающих (Коалиция решительных), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание Коалиции желающих уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "Коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 28 августа, Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Киеву 3350 крылатых ракет ERAM. Если сделка будет реализована, ракеты, которые имеют дальность полета более 460 км, могут быть доставлены в Украину уже в конце этого года. Правда, пока непонятно, будут ли наложены ограничения на их использование.

