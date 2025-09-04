В Лиссабоне на туристическом фуникулере произошла авария: 15 человек погибли, около 20 травмировались. Фото и видео

По меньшей мере 15 человек погибли и еще около 20 получили ранения в результате аварии на фуникулере Glória в Лиссабоне. Инцидент произошел в среду, 3 сентября, около 18:05 неподалеку от проспекта Авенида-да-Либердаде. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Видео дня

Как передает BBC, о масштабах трагедии сообщила Национальная служба неотложной медицинской помощи Португалии. Ведомство уточнило, что еще 13 человек получили легкие травмы, среди них один ребенок. Ранее несколько пассажиров были заблокированы в обломках, их уже достали спасатели.

Мэр Лиссабона Карлуш Моедаш заявил, что для города это "трагический момент" и объявил траур. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования семьям жертв. Слова поддержки также поступили от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Первые подробности аварии

Точное количество людей в вагоне на момент аварии пока неизвестно. По данным местного издания Observador, кабель на линии оборвался, из-за чего вагон потерял управление и врезался в здание. Кадры с места происшествия показывают перевернутую желтую кабину и дым, который поднимался над улицей.

На месте работают 62 спасателя и 22 спецмашины. Чрезвычайные службы сообщили, что среди погибших есть иностранцы, хотя их национальность не удалось установить.

Транспортная компания Carris, которая управляет фуникулером, заявила, что начала расследование, добавив, что "все протоколы технического обслуживания" были соблюдены.

Популярный фуникулер среди туристов

"Глория" – один из самых известных фуникулеров Лиссабона, открытый в 1885 году и электрифицирован через три десятилетия. Его ярко-желтые вагоны преодолевают 275 метров пути за три минуты, соединяя площадь Рестаурадореш, что в центре Лиссабона, до живописных мощеных улиц района Байру-Алту (или "высокого района").

Два вагона фуникулера Gloria приводятся в движение электродвигателями. Они прикреплены к противоположным концам тягового кабеля, что означает, что когда один вагон движется вниз, его вес поднимает другой, позволяя им одновременно подниматься и спускаться.

Линия является не только транспортом для жителей, но и любимой туристической достопримечательностью. В сентябре, когда столица Португалии переполнена туристами, рельсы обычно работают с максимальной нагрузкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа в Киеве возобновил работу фуникулер. Во время ремонта специалисты выполнили ряд работ для безопасной и комфортной эксплуатации фуникулера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!