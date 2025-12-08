Усиление ПВО и долгосрочное финансирование для Украины: Зеленский раскрыл главные цели переговоров с партнерами в Европе

Украина 8 декабря начнет новую дипломатическую неделю, запланированы содержательные консультации с европейскими лидерами. Президент Владимир Зеленский уже отправился в рабочую поездку: он проведет ряд встреч в Лондоне, а также в Брюсселе.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 7 декабря. Видео опубликовано пресс-службой ОП на YouTube-канале.

Переговоры с европейцами

Зеленский рассказал, что будут обсуждаться прежде всего вопросы безопасности, поддержка устойчивости Украины, пакеты военной помощи для нашей защиты. Речь пойдет о противовоздушной обороне, а также долгосрочном финансировании для Украины.

"Конечно, мы будем говорить и об общем взгляде, общие позиции в переговорах", – добавил президент, имея в виду миротворческий процесс, инициированный американской стороной.

Разговоры с представителями США

Зеленский сообщил, что украинские чиновники на днях провели "предметные разговоры" с американскими коллегами. По состоянию на вечер воскресенья секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Андрей Гнатов, начальник Генерального штаба ВСУ, находились на пути в Европу. Там они встретятся с украинским президентом.

"Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими", – сказал Зеленский.

В субботу он сам имел телефонный звонок со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером – представителями президента США Дональда Трампа.

"Я благодарю за готовность работать вместе 24/7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", – отметил президент.

Решения, которые усилят армию

"Не забываем о внутренних делах, о внутренней нашей трансформации, чтобы позиции Украины были сильными. В пятницу на Ставке я утвердил чрезвычайно важное решение для боевых бригад на фронте: о распределении личного состава, о людях, которые пополняют бригады, и о расширении подготовки новобранцев непосредственно в бригадах. Рассчитываю, что за следующую неделю будут все шаги, которые нужны, чтобы этот порядок распределения людей заработал максимально быстро. Будут и другие решения, которые усиливают нашу армию", – анонсировал глава государства.

Сотни наших громад бок о бок

Зеленский поблагодарил все украинские громады, которые не забывают, что главное – это защита против оккупанта и помощь нашему государству во всех процессах.

"Сегодня в Украине – День местного самоуправления. Я благодарю каждую активную громаду. Спасибо всем мэрам городов и руководителям громад, которые действительно со своими громадами, действительно с Украиной. Сотни наших общин бок о бок, и это придает силы всей нашей стране, всем нашим позициям на фронте и в дипломатии. Спасибо вам! Слава Украине!" – сказал президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, только за эту неделю (1–7 декабря) Россия запустила по нашей стране более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 70 ракет различных типов. Основные цели очередных вражеских ударов – инфраструктура, "поддерживающая обычную жизнь". Владимир Зеленский заявлял, что Киев продолжает работать с партнерами, чтобы наша защита от атак противника усиливалась.

