Европе прогнозируют зиму века: что говорят синоптики

Европейские синоптики прогнозируют суровую зиму 2026 года, которую уже называют "зимой века". Основной причиной возможных экстремальных холодов называют слабый полярный вихрь, который может вызвать арктические морозы, особенно после Рождества.

Видео дня

Эксперты пока не пришли к единому мнению относительно общей картины, однако погодные модели и долгосрочные прогнозы указывают на риск холодного и снежного периода для Центральной и Западной Европы. Об этом пишет euronews.

По данным метеорологов, в этом году полярный вихрь будет слабее обычного, что повышает вероятность суровых морозов в Германии и соседних странах. Последний раз подобные условия привели к зиме века в 1978/79 годах с сильными снегопадами, метелями и чрезвычайно низкими температурами.

Текущие модели рисуют преимущественно мягкие условия на рождественские дни, но уже после праздников ожидаются резкие похолодания, подтверждает 42-дневный тренд wetter.de и долгосрочная модель Европейского метеорологического центра.

В январе, по оценкам экспертов, погода будет переменчивой, с достаточно мягкими температурами, малым количеством снега и частыми туманами. Модели NOAA и Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS) также показывают, что январь может быть немного прохладнее и суше средних многолетних показателей.

Высокое давление в Центральной Европе может создать впечатление доброжелательной погоды, но туманы и заморозки могут приводить к опасным условиям на дорогах и в городах.

Дополнительным фактором является влияние Ла-Нинья, которое продолжается в этом году и, по прогнозам, сохранится до февраля 2026-го. Этот природный климатический феномен снижает температуры в Западной Европе и может вызвать обильные снегопады, особенно в Альпах.

Для лыжников и любителей зимних видов спорта такая зима может стать приятным сюрпризом, ведь погодные условия будут способствовать хорошему снежному покрытию и активному зимнему отдыху.

Несмотря на различные прогнозы, ситуация остается неоднозначной, и синоптики отмечают, что точный ход зимы будет зависеть от развития полярного вихря и других атмосферных явлений в последующие месяцы.

Как рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит, по предварительным оценкам, эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

Отметим, что календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составляла 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!