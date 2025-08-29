Когда Украина получит новые ракеты ERAM от США: названы вероятные сроки

В четверг, 28 августа, Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Киеву 3350 крылатых ракет ERAM. Они могут начать поступать в Украину уже до конца 2025 года.

Об этом сообщило СNN. Издание ссылается на информацию источника, знакомого с ситуацией.

По его словам, если соглашение будет реализовано, ракеты, которые имеют дальность полета более 460 км могут быть доставлены в Украину уже в конце этого года. Правда, пока непонятно, будут ли наложены ограничения на их использование.

В США заявили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе".

Как пишет издание, объявление о согласованной продаже ракет произошло на фоне того, что дипломатические усилия по прекращению войны до сих пор не дали результата, а ночные российские удары по столице Украины снова привели к гибели людей.

Это, похоже, является первой крупной продажей нового американского оружия Украине, объявленной администрацией Трампа, отметило издание.

Оплату сделки планируют обеспечить за счет взносов Дании, Нидерландов и Норвегии, а также средств американской программы иностранного военного финансирования (FMF).

Что известно о ракете ERAM

Американская управляемая ракета ERAM относится к классу "воздух – поверхность" и способна размещаться на авиационной платформе. Она предназначена для поражения важных целей – как наземных, так и морских.

Эти боеприпасы используются истребителями и F-16, а также могут использоваться и самолетами МиГ-29 и Су-27.

Ее главное преимущество – многофункциональность. Ракета способна перехватывать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели на завершающем этапе полета, а также поражать надводные корабли.

Дальность ракеты ERAM составляет 450 – 460 километров. Скорость – примерно 700 километров в час, что позволяет эффективно бороться даже с высокоскоростными угрозами.

Ракета оснащается боевой частью весом 500 фунтов (250 кг) с комбинированным проникающим и осколочно-фугасным эффектом.

Самое главное в ней – это навигация. Она более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и способна эффективно функционировать даже в условиях активного противодействия со стороны вражеских РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть примерно через шесть недель.

