'Убийства должны прекратиться': посольство США отреагировало на атаку России на Киев

В посольстве Соединенных Штатов отреагировали на ужасную российскую атаку на Киев в ночь 28 августа. Там отметили, что удары со стороны страны-агрессора и убийства мирных украинцев должны прекратиться.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства в соцсети X. В посольстве выразили соболезнования жертвам и их семьям.

Подробности

"Вчера вечером российские атаки в Киеве снова поразили гражданские объекты, в частности украинские дома и здания, в которых размещаются представительство ЕС и Британский Совет", – говорится в сообщении.

Американская сторона в очередной раз подчеркнула, что удары российской армии по объектам гражданской инфраструктуры являются неприемлемыми. Там также упомянули о позиции президента США Дональда Трампа: по его словам, убийства должны прекратиться.

"Об этой войне президент Трамп высказался четко: убийства должны прекратиться и обе стороны должны приложить усилия для достижения мирного урегулирования", – указано в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины – Киев – ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка. Известно о 23 погибших, среди которых – 4 ребенка, и десятках пострадавших.

Также враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В результате атаки уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был недоволен из-за удара оккупантов по Киеву, несмотря на то, что это его "не удивило". По словам американского лидера, Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "не могут прекратить войну".

Как писал OBOZ.UA, в своем вечернем обращении в четверг, 28 августа, Зеленский заявил, что циничный российский удар четко демонстрирует, что цели Москвы – воевать и убивать – не изменились. По его словам, эта атака по Киеву была самой большой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!