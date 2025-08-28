'Зеленский и Путин не готовы сами прекратить войну': в Белом доме пожаловались, что Трамп недоволен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был недоволен из-за российского удара по Киеву. Но его это "не удивило". Он якобы считает, что украинский лидер и российский диктатор "не могут прекратить войну".

Видео дня

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она также сравнила удары России и Украины друг по другу.

В частности, журналисты у Ливитт спросили, согласна ли она со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который назвал массированный удар России по Украине в ночь на 28 августа вопиющим.

На это пресс-секретарь Белого дома ответила, что Трамп был "недоволен обстрелом по Киеву, но не был удивлен".

"Он не рад этим новостям. Но и не удивлен. Эти две страны воюют уже долгое время. Россия начала это наступление на Киев. И так же Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим объектам. Они вывели из строя 20% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов в течение августа", – сказала она.

По ее словам, американский "президент продолжает внимательно наблюдать", потому что "хочет завершения войны".

Обстрел украинской столицы 28 августа

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка, под завалами ищут людей.

По состоянию на сейчас известно о 19 погибших людях, среди них – четверо детей. Еще 48 человек пострадали.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!