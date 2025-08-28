"Путин выбирает баллистику вместо мира": Зеленский – об ударе по Киеву, новых санкциях и сильном ответе врагу. Видео

В ночь на 28 августа Россия с осуществила массированный удар по Киеву, атаковав столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Российские террористы убили по меньшей мере 19 украинцев. Этот удар четко демонстрирует, что цели Москвы не изменились – она хочет воевать и убивать.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в четверг, 28 августа. Он отметил, что сегодняшний удар российских захватчиков был одним из крупнейших.

"Весь день на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы – разбирали завалы после российского удара. Это был один из крупнейших ударов. Было почти 600 дронов, 31 ракета, в том числе баллистические. По состоянию на это время известно о 19 погибших в Киеве, из них четыре ребенка", – сказал президент.

Путин нанес удар по Трампу

Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин почувствовал безнаказанность и не боится наносить такие циничные удары по мирным людям. Но это не только удар по Украине – Путин бьет по "всем в мире, кто стремится к миру", подчеркнул Зеленский. По его словам, это удар также и по президенту США Дональду Трампу.

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин вроде бы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", – подчеркнул глава государства.

Нужен четкий ответ мира на это зло. Нет дедлайнов, которые бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Спасибо всем, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну.

Нужен четкий ответ мира на это зло

Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор срывает все дедлайны и нивелирует все дипломатические попытки завершить войну. Поэтому нужны действительно сильные шаги, нужны санкции и пошлины на тех, кто спонсирует эту войну.

Президент в очередной раз подчеркнул, что окончание войны возможно только благодаря силе, а не словам.

"Благодаря силе давления на того единственного, кто продолжает удары и затягивает любое урегулирование. Россия ежедневно убивает. Следовательно, ежедневно они должны чувствовать боль из-за того, что делают. И это возможно. Санкции мира, тарифы, поддержка для Украины. Наша сильная армия, наша способность защищать жизнь и отвечать сильно российской военной машине", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темами переговоров стали массированная атака России по Киеву и новый пакет санкций против страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!