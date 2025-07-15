"Разочарован, но еще не поставил на нем крест": Трамп объяснил свое отношение к Путину

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос о доверии главарю Кремля, американский президент отметил, что "почти никому не доверяет".

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В то же время Трамп дал понять, что еще оставляет Путину пространство для дипломатических маневров. Об этом президент США рассказал в интервью BBC.

По его словам, он четырежды думал, что соглашение с Россией возможно. Трамп отметил, что, несмотря на позицию Кремля, американская сторона продолжает работать над тем, чтобы было достигнуто прекращение огня.

Трамп признал, что неоднократно хвалил Путина после телефонных переговоров и даже верил, что прекращение огня близко. Однако вскоре после обещаний о поиске мирного урегулирования российская армия продолжает бомбить украинские города.

"Я разочарован, но еще не поставил на нем крест. Но я разочарован в нем. У нас отличные разговоры. Я говорю: "Это хорошо, я думаю, что мы близки к тому, чтобы это закончить", а потом он сносит здание в Киеве", – рассказал журналистам Трамп.

Напомним, Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Ранее сообщалось, что Трамп также рассказал, что считал свои переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "замечательными", но оказалось, что РФ не придерживается обещанного.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп предъявил Кремлю "театральный ультиматум".

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