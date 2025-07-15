'России всё равно': Медведев отреагировал на ультиматум Трампа, назвав его 'театральным'

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп предъявил Кремлю "театральный ультиматум".

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Также Медведев подчеркнул, что России всё равно на требования и заявления главы Белого дома. Об этом он написал у себя в аккаунте в соцсети Х.

Известный своей агрессивной и воинственной риторикой Медведев выдал, что после заявлений Дональда Трампа 14 июля "мир содрогнулся, ожидая последствий". Также он заявил, что "Европа была разочарована".

"Трамп предъявил Кремлю театральную ультиматум. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было всё равно", – написал Медведев.

Напомним, Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Ранее сообщалось, что Трамп также рассказал, что считал свои переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "замечательными", но оказалось, что РФ не придерживается обещанного.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

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