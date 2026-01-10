У Зеленского назвали кандидата на должность министра юстиции: чем он отличился

Кандидатом на должность министра юстиции вместо уволенного из-за коррупционного скандала Германа Галущенко стал председатель комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов. Народный депутат уже прошел соответствующее собеседование в Офисе президента с его новым главой Кириллом Будановым и его заместителем Ириной Мудрой.

Об этом 10 января сообщила сама Ирина Мудрая. Кирилл Буданов никак не прокомментировал собеседование, Денис Маслов поблагодарил их за доверие и пообещал "продолжить работать вместе, как и было до этого".

Кандидат на должность министра юстиции

"Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством, министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", – отметила Ирина Мудрая.

Она добавила, что сама останется в должности заместителя у нового руководителя ОП.

Заседание Верховной Рады по утверждению кандидатуры Маслова на должности министра юстиции состоится уже на следующей неделе.

Кто такой Денис Маслов

Украинский судья, юрист, нардеп IX созыва от партии "Слуга народа", Денис Маслов в Раде является председателем Комитета по вопросам правовой политики. Он родился в августе 1983 года в Кривом Роге, а в Днепре, в ДНУ им. Гончара получил два высших образования, одно на юридическом факультете, а второе по специальности "Банковское дело".

Денис Маслов занимался адвокатской деятельностью, работал судьей, также занимал руководящие должности в ряде юридических фирм и компаний. В политику он пошел в 2019 году, когда на очередных выборах стал доверенным лицом Владимира Зеленского в Днепре.

А в парламент Маслов попал по партийному списку, заменив Александра Ткаченко, когда последнего ненадолго назначили министром культуры.

Что предшествовало

В Раде Маслов член группы связей с США и Индонезией и председатель группы Комитета по вопросам правовой политики по совершенствованию деятельности Конституционного Суда, сопредседатель группы комитета по вопросам правовой политики по урегулированию вопроса судей Верховного Суда и так далее.

Именно Маслов считается одним из ответственных за внедрение судебной реформы в Украине.

Напомним, что по последней его инициативе в парламенте появился законопроект о повышении зарплат судьям.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущим министром юстиции был Герман Галущенко, который фигурирует на "пленках Миндича" по делу о хищениях в "Энергоатоме". В ноябре 2025 года, после расследования НАБУ и требования президента Украины Галущенко отправили в отставку.

