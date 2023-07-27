Депутаты Рады отправили в отставку главу Минкульта Ткаченко

В четверг, 27 июля, депутаты Верховной Рады Украины абсолютным большинством голосов поддержали отставку с должности министра культуры Александра Ткаченко. "За" проголосовал 321 народный избранник.

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Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. "Против" отставки чиновника высказалось 2 депутата.

Перед голосованием депутатов Ткаченко лично выступил в сессионном зале Рады.

Железняк сообщил, что вопрос назначения нового министра культуры сегодня не стоит на повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе.

Напомним: накануне Комитет Совета по гуманитарной и информационной политике большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Вопрос передали на рассмотрение путем голосования в сессионном зале ВРУ.

Причиной увольнения министра стал разгоревшийся скандал из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России. Также Ткаченко критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

21 июля министр сообщил, что подал в отставку из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны". Президент Владимир Зеленский со своей стороны уже поручил правительству рассмотреть ему замену.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что заменить Ткаченко в должности может львовянка Олеся Островская-Люта, арт-менеджер и куратор современного искусства. Однако это только неподтвержденная официально информация;

– украинская ведущая Ольга Фреймут поддержала Александра Ткаченко. Звезда назвала министра "профессионалом" и предположила, что к власти может прийти коварный человек.

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