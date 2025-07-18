В Украине хотят повысить зарплаты судьям, законопроект внесут в Верховную Раду: "слуга народа" назвал сумму

В Верховную Раду внесли альтернативную инициативу к законопроекту, о повышении зарплат судьям. Нардепы намерены увеличить их оклад до 90 220 грн.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов ("Слуга народа"). Он отметил:

Речь идет о судьях местных судов.

Разработанный документ является альтернативой к законопроекту №13467.

В ближайшие дни текст документа появится на сайте Верховной Рады.

"Вместе с коллегами подал к законопроекту №13467 альтернативную инициативу. Предлагаем повысить базовый должностной оклад судьи местного суда с 18,2 рудных величин до 26 (предполагается, что орудная величина будет составлять не менее 3 470 грн. – Ред.), что в пересчете составит 90 220 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в рамках проработки вопроса будут рассмотрены и другие варианты. Среди них:

Установления должностного оклада судьи в твердой денежной сумме непосредственно в законе о судоустройстве.

Установление доплат к должностным окладам – в т.ч. "за работу в районах боевых действий".

Напомним: ранее группа нардепов во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком ("Слуга народа") зарегистрировала законопроект №13467, изменяющий порядок подсчета окладов судей – вводя отдельную величину для их расчета (орудную). Согласно документу, базовый размер должностного оклада составит:

Судьи местного суда – 18,2 орудных величин. Т.е., 63 154 грн.

Судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда – 30,3 орудных. Т.е., 105 141 грн.

Судьи Верховного Суда – 45,4 орудных величин. Т.е., 157 538 грн.

В то же время, отметили в Судебно-юридической газете, в настоящее время должностной оклад судьи местного суда составляет 63 060 грн. Таким образом:

По законопроекту, одним из авторов которого является Стефанчук, зарплата судей местных судов может вырасти на 94 грн.

Маслов, согласно его инициативе, хочет большего повышения – на 27 160 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине сотни народных депутатов получают специальные пенсии. Для этого народные избранники, которые находятся на заслуженном отдыхе, подают судебные иски против Пенсионного фонда и добиваются особых условий. Сама пенсия должна составлять определенный процент от зарплаты. В случае же с нардепами, как показывает практика, иногда их пенсии могут быть в разы выше зарплаты.

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