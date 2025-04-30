У Украины появился осторожный оптимизм по мирному соглашению – The Economist

В переговорах об окончании войны России против Украины появился новый импульс, смещающийся в сторону мира, хотя красные линии Москвы и Киева по-прежнему кажутся несовместимыми. Несмотря на это, Украина впервые выразила осторожный оптимизм относительно мирного соглашения.

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Об этом говорится в статье The Economist. Издание ссылается на близкие к переговорам источники.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал следующие семь дней "критическими" в переговорах о мире в Украине и снова пригрозил прекратить переговоры, если не будет результата.

Издание отмечает, что стороны не достигли компромисса между требованием гарантий безопасности со стороны Украины и стремлением России к публичной капитуляции Киева.

Однако знакомые с переговорами источники говорят о новом импульсе. По их словам, впервые украинские переговорщики выражают осторожный оптимизм.

И эта хрупкая уверенность Украины не вытекает из веры в то, что Трамп вот-вот принесет мир во веки. Скорее, она происходит от смены настроений

В последние дни возникло ощущение, что Трамп наконец-то "раскусил" российского диктатора Владимира Путина и, возможно, после долгого времени угроз и шантажа в сторону Украины начал уважать президента Владимира Зеленского.

По словам украинских источников, Зеленский во время встречи с Трампом в Риме использовал свои 15 мин, чтобы донести до президента США простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия нет, и американский лидер не должен отказываться от мира, который только он способен обеспечить.

Трамп понял это послание. Об этом свидетельствует его сообщение в соцсетях после встречи. Он публично упрекнул Путина за "затягивание времени", и это стало самым резким высказыванием со стороны президента США в сторону РФ на сегодняшний день.

Издание пишет, что российская реакция была вялой. По словам американского чиновника, администрация Трампа не удивлена последним предложением Путина о трехдневном прекращении огня по случаю 9 мая.

Президента США откровенно разозлила массированная российская атака на Киев 24 апреля, во время которой ракета из КНДР убила по меньшей мере 12 человек.

"В начале процесса Трамп был очень раздражен Зеленским. Теперь это изменилось – теперь он злится на Путина", – отметил американский источник.

Один из собеседников издания, западный дипломат, выразил надежду, что соглашение о прекращении огня может быть подписано уже на этой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Трамп "оптимистично, но реалистично" оценивает перспективы мира в Украине. Однако ситуация остается "чрезвычайно сложной и досадной".

По словам президента США Дональда Трампа, на ситуацию в Украине можно повлиять не только с помощью большого количества вооружения, но и другими методами. В частности, из-за усиления санкций или банковских механизмов в России.

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