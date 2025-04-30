Пол-литра борща, но без осетрины: чем кормят защитников Украины, какие требования к продуктам и что убрали из рациона

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в Украине для обеспечения военнослужащих ВСУ впервые начались закупки рыбы отечественного производства. В частности – толстолобика, карпа и форели. До этого все было импортное – хек и прочий пангасиус.

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О том, как построено пищевое обеспечение в ВСУ и чем кормят наших бойцов, рассказывает OBOZ.UA.

Военных лишили саго и осетрины

Непосредственно закупкой продуктов питания для ВСУ занимается Государственный оператор тыла – специально созданное агентство Министерства обороны для обеспечения тыловых потребностей армии (кроме продуктов, госпредприятие занимается еще и поставкой одежды и горюче-смазочных материалов для нужд военных).

"Раз в полгода на Prozorro проводится тендер среди поставщиков продуктов, в котором победителем становится компания, предложившая лучший вариант по цене-качеству. Ну и важно – готовность складов и наличие необходимого транспорта. Сейчас, собственно, уже сформировался надежный пул из около десятка компаний. Вся территория Украины разделена на 11 секторов, поставщики доставляют продукты в распределительные центры, а оттуда они направляются в воинские подразделения", – рассказывают OBOZ.UA в Государственном операторе тыла.

Тендер на первое полугодие 2025 года на общую сумму около 20 млрд гривен был проведен еще в прошлом ноябре. Средняя стоимость суточного рациона для бойца составила 155 грн. Для сравнения – во втором полугодии 2024 года на питание военных государство потратило более 17 млрд гривен, а суточный комплект стоил 139 грн.

Кстати, если говорить о рыбе (раз уж с нее мы начали), то всего в прошлом году государство закупило для военных рыбы иностранного происхождения более чем на 1 млрд гривен. Виталий Коваль надеется, что эти суммы теперь будут оставаться в стране, у отечественных производителей, и это является важным шагом к импортозамещению.

Что касается продуктов питания, то вообще существует Каталог питания Вооруженных сил Украины. Там 360 позиций, на него поставщики и ориентируются. Кстати, каталог модернизируется. Важные изменения в документе, например, произошли ровно год назад, в мае 2024 года.

Среди ключевых изменений в требованиях к отдельным категориям продуктов есть следующие:

– молоко, сыр, сметана и сливочное масло не должны содержать растительных жиров;

– мясо и рыба должны быть в качественной упаковке, рыба должна закупаться без головы (для рационализации цены);

– мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только самого высокого качества;

– сосиски и сардельки имеют требования по размеру, а овощи и фрукты стандартизированы по размеру и форме.

В то же время из каталога убрали некоторые продукты. В частности – крупу саго, спаржу и осетрину.

"Мы удалили некоторые "экзотические" позиции, которые сужают возможности заказа мяса, молочных продуктов или других товаров из-за ограничений в стоимости суточной нормы на одного военного", – заявила год назад тогдашний директор по управлению закупками Государственного оператора тыла Виктория Виноградова.

Пол-литра борща на бойца

Армейские повара во всю эту кухню с поставками продуктов, откуда что берется, не вмешиваются. Главное – чтобы было из чего готовить и можно было соблюдать норму по калорийности: энергетическая ценность суточного рациона должна составлять не менее 3500 ккал.

В стационарных столовых (они есть только в пунктах постоянной дислокации подразделения, которые могут находиться в сотнях километрах от фактического пребывания военных) бойцы получают трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Для тех, кто несет службу на линии соприкосновения, на прифронтовой территории, готовят раз в сутки.

На подразделение 200-250 человек по штатному расписанию положено пять поваров: старший, три обычных и помощник, у которого вспомогательные задачи. Например, почистить картошку или помыть посуду. Как минимум, старший повар должен иметь профильное образование (выпускник кулинарного техникума или училища), но все повара все равно должны пройти дополнительную подготовку в течение 45 суток.

"Необходимые продукты нам завозят раз в неделю, по пятницам. Откуда – понятия не имею, не мое дело. Привозят – и хорошо. Просыпаемся – начинаем готовить. На 200 военных, в том числе на офицеров. Нас, кстати, четверо, одного человека по штату не хватает. До 13:00 приезжают бойцы, забирают в судочках первое и второе, с расчетом, чтобы и на утро хватило, и уезжают на позиции", – рассказывает OBOZ.UA Юрий, старший повар одного из спецподразделений ВСУ.

Меню, по его словам, старается максимально разнообразить. Из первого – харчо, борщ, потом что-то более легкое – куриный суп, например. Из второго – мясо, рыба, котлеты, жаркое, тушеная картошка, пюре, рис и другие крупы. Гарнира всегда два варианта, также салаты. Кому надоели все эти разносолы – может взять для разнообразия сухпаек.

"Недавно новую промышленную газовую плиту купили, у нас три кастрюли по 40 литров. Установленная норма, 500 мл борща на человека, выполняется. По вторым блюдам не меряем, сколько насыпали, на глаз, столько и твое. Продукты, в принципе, нормальные. Только вот молочка неважная: часто вместо нормальных сыров – молокосодержащие продукты. Ну и картошка попадается подпорченная или морковка величиной с палец. Рыбу привозят потрошеную, только горбуша с головой. Ну головы – на уху нормально. А осетрины и спаржи, конечно да, мало", – смеется старший повар.

Кстати, сейчас уже стартовал процесс закупок на второе полугодие 2025 года. В частности, 28 апреля Государственный оператор тыла объявил открытые торги по закупке бутилированной питьевой воды для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.