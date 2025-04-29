'Не обязательно оружие': Трамп рассказал, как может повлиять на ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на ситуацию в Украине можно повлиять не только с помощью большого количества вооружений, но и другими методами. В частности, с помощью усиления санкций или банковских механизмов в России.

Видео дня

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью, опубликованном в The Atlantic. Американскому лидеру задали вопрос, рассматривает ли он возможность предоставления Украине большего количества оружия для защиты его территориальной целостности.

"Не обязательно оружие. Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия", – подчеркнул республиканец.

Также у президента США спросили, может ли российский диктатор Владимир Путин сделать что-то, что заставило Трампа сказать: "Знаете что? Теперь я на стороне Зеленского".

"Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да", – ответил глава Белого дома.

Напомним, ранее Трамп в своей соцсети написал, что Владимир Путин прибегает к обману и не хочет окончания войны в Украине. Поскольку в последнее время у военного преступника не было причин наносить удары по мирным украинским городам. Он пригрозил, что будет бороться с лидером Кремля по-другому, в частности с помощью "банковских операций" или ужесточения санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на креслах друг напротив друга. Впоследствии украинский лидер прокомментировал встречу, назвав ее символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической", если будут достигнуты общие результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!