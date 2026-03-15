У Украины может появиться своя система ПВО: Зеленский раскрыл нюансы

Оборона неба является ключевой задачей для руководства оборонного сектора. Поэтому Украина рассматривает возможность создания собственной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом во время встречи с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский. На мероприятии присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

Глава государства подчеркнул, что Украина работает сразу над несколькими вариантами усиления ПВО. В частности, речь идет о возможном получении от США лицензии на системы Patriot, сотрудничестве с европейскими партнерами или создании собственной системы обороны неба.

Президент подчеркнул, что окончательный результат будет зависеть от того, какое из направлений реализуют быстрее. По его словам, глава Минобороны Михаил Федоров провел консультации с представителями частного сектора.

"Мы будем делать шаги по ПВО, ракетостроению – вы их увидите", – анонсировал Зеленский.

По словам президента, создание надежной системы обороны неба – вопрос глобальной безопасности страны. По его убеждению, даже после завершения войны граждане должны быть уверены в защите от возможных ракетных угроз, поэтому развитие ПВО остается приоритетом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о получении новейшей модификации среднего зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Новинка, по его заявлению, способна перехватывать баллистические ракеты.

Также OBOZ.UA сообщал, Германия передала Украине ракеты-перехватчики PAC-3 к системам ПВО Patriot. Речь идет о выполнении договоренностей, принятых во время последнего заседания "Рамштайн", то есть Контактной группы по вопросам обороны Украины.

