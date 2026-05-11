В Украине обнаружили двух больных хантавирусом: в больнице рассказали когда и как их вылечили. Видео

В Хмельницкой инфекционной больнице зафиксировали два случая хантавирусной инфекции. Оба пациента имели среднетяжелое течение болезни, прошли лечение и уже выписаны из больницы.

Видео дня

Об этом рассказала врач-инфекционист Виктория Бондарь. По ее словам, первый пациент имел проявления острой геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Другой пациент имел поражение печени, сыпь и лихорадку.

Оба случая подтвердили лабораторно. После лечения пациентов выписали.

"Хочу подчеркнуть, что при появлении таких симптомов, как высокая температура тела, кашель, желтуху, темную мочу, боль в пояснице и сыпь на теле, просим обратиться на консультацию к врачу-инфекционисту", – отметила врач.

По словам представителя Центра общественного здоровья Николая Ганича, хантавирусы, которые фиксируются в Украине, передаются человеку от грызунов и не распространяются между людьми. Передачу вируса от человека к человеку в Украине, по состоянию на момент публикации, не фиксировали.

По словам Ганича, хантавирус, который обнаружили у пассажиров круизного лайнера, не является естественным для Украины. Он пояснил, что этот тип вируса обычно распространен в странах Южной Америки. В то же время в Украине фиксируют другой тип хантавируса, который передается человеку от грызунов.

Между тем в Европейской комиссии сообщили, что риск распространения хантавируса в странах Евросоюза низкий. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Евы Грнцировой, ЕС остается в режиме готовности по ситуации с этим вирусом.

Напомним, хантавирусная инфекция это не новая болезнь. Ежегодно в Украине фиксируют десятки случаев этого заболевания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше одногочеловека поместили на семидневный карантин. Это связано с тем, что он мог контактировать с пассажиром круизного лайнера Hondius, на котором был обнаружен хантавирус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!