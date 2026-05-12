Кремль тратит миллиарды на 'конвейер' по подготовке школьников к войне – расследование

Кремль вербует российских и украинских детей в военно-патриотические центры по подготовке к войне, тратя миллиарды рублей. Там подростки попадают в среду похожую на армейскую, где их учат стрелять, управлять дронами и действовать в условиях боевых действий.

На российской территории одними из популярных центров являются "Авангард" и "Воин", объекты которого размещены и на ВОТ Украины. Об этом говорится в расследовании на портале "Вот Так".

Финансирование и создание таких центров в основном осуществляется за счет региональных бюджетов. По подсчетам журналистов "Вот Так", с 2020 года на реализацию этой программы в России потратили не менее 36,5 млрд рублей, что составляет примерно 486 млн долларов.

В РФ все активнее милитаризируют школьников через систему военных сборов

Учебные или военные сборы охватывают пятидневный курс начальной военной подготовки для подростков в возрасте 16–17 лет, который проходят ученики 10-х классов и студенты второго курса колледжей. Официально целью таких занятий является подготовка молодежи к возможному призыву на службу или поступлению в профильные военные учебные заведения.

Во время сборов подростков обучают основам обращения с оружием, оказания домедицинской помощи в боевых условиях, а также действий в случае химической, биологической или радиационной угрозы.

Сама практика военных сборов берет начало еще с советских времен, однако после распада СССР от нее отказались. В конце 1990-х годов российские власти начали постепенно возвращать эту систему, а в 2005 году устранили законодательные противоречия для ее официального внедрения.

В то же время долгое время организация таких собраний зависела преимущественно от самих школ и не имела системного характера. Лишь в отдельных регионах к концу 2010-х начали создавать специализированные центры для их проведения.

После начала полномасштабной войны против Украины российские власти активизировали возвращение НВП в школьную программу. С сентября 2023 года учебные военные сборы стали частью курса ОБЖ, а впоследствии предмет переименовали в "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Также было решено привлекать к таким занятиям не только десятиклассников, но и учеников восьмых классов.

По словам правозащитников, формально подростки все еще имеют несколько вариантов избежать участия в военных сборах, однако школы часто препятствуют этому, применяя психологическое давление.

Военно-патриотический центр "Авангард"

Еще до возвращения обязательной начальной военной подготовки в школьную программу российские власти активно создавали специальную инфраструктуру для таких занятий. В 2019 году тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил создать сеть военно-патриотических центров "Авангард", а инициативу поддержал глава Кремля Владимир Путин.

Первый центр "Авангард" открыли в 2020 году на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Минобороны РФ бесплатно предоставило участок площадью 28,5 гектара, а власти Москвы и Московской области выделили около 4 млрд рублей на строительство инфраструктуры.

В комплексе создали условия для одновременного проживания и военной подготовки 600 человек, а впоследствии вместимость центра увеличили до 1,8 тысячи подростков.

Кроме стандартных занятий по огневой подготовке, домедицинской помощи, управлению беспилотниками и военной техникой, в центре проводят специализированные курсы в зависимости от "рода войск", к которому зачисляют участников. Подростков распределяют по взводам и ротам, которые условно соответствуют сухопутным войскам, ВКС, флоту, десантникам и ракетным войскам стратегического назначения.

По свидетельствам детей, которые проходили эти сборы, в центрах практикуют дисциплинарные методы, похожие на армейские наказания. В частности, за нарушение режима инструкторы могли поднимать весь взвод среди ночи и заставлять выполнять физические упражнения или хозяйственные работы.

Сеть таких центров в России стремительно расширяется. Если в 2021 году действовало всего 27 учреждений, то по состоянию на июнь 2023-го их количество выросло до 104, а к осени 2025 года – до 147. Журналистам удалось подтвердить существование как минимум 119 центров в 70 регионах РФ, еще несколько планируют открыть в ближайшее время.

Военно-патриотический центр "Воин"

"Воин" – это сеть военно-патриотических центров в России, которая насчитывает 21 филиал, в том числе четыре размещены на временно оккупированных территориях Украины. Решение о ее создании Путин принял в сентябре 2022 года, накануне объявления мобилизации.

По данным журналистов "Вот Так", с тех пор на деятельность сети из федерального бюджета направили почти 15 млрд рублей, что эквивалентно примерно 200 млн долларов. В сентябре 2025 года Кремль поддержал дальнейшее расширение этой системы на все регионы РФ до 2030 года.

Центры "Воин" организуют подготовку не только для детей, но и для преподавателей предмета ОБЗР. Кроме стандартных военных дисциплин, участники проходят углубленные трехнедельные и трехмесячные курсы, которые включают обучение по снайпингу, организации связи, основам радиоэлектронной борьбы и национальной безопасности. В перспективе в программу планируют добавить и кибербезопасность.

Особое внимание сеть уделяет оккупированным украинским территориям. В частности, в Мариуполе строят филиал, который позиционируют как "крупнейший в России". В то же время руководитель правления центра и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, по данным расследования, не менее 40 раз посещал оккупированные территории в 2022–2023 годах.

Инструкторы "Воина" работают с украинскими детьми как в филиалах на оккупированных территориях, так и непосредственно в России. По информации журналистов, только в 2025 году было зафиксировано 12 случаев вывоза украинских детей в российские регионы для участия в военно-патриотических сборах.

Правозащитники отмечают, что милитаризация детей в подобных лагерях нарушает ряд прав, гарантированных международными нормами. Речь идет, в частности, о праве на сохранение собственной идентичности и развитие, доступ к образованию и отдыху, а также свободу выражения мнений.

Отдельно специалисты обращают внимание на навязывание детям службы в армии государства-оккупанта и принуждение к демонстрации лояльности к ней, что также расценивается как нарушение прав ребенка.

