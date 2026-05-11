Украинским водителям приходится платить почти 100 тысяч за номера: какие самые дорогие
Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта. Однако за это придется заплатить немалые деньги. Самые дешевые комбинации стоят 4 800 гривен, самые дорогие – 96 000 гривен.
Так, по данным Главного сервисного центра МВД (ГСЦ МВД), максимальную цену придется заплатить за 3 цифровые комбинации. В частности:
- 0001;
- 0009;
- 7777.
Еще за ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн. Это:
- 0002;
- 0003;
- 0004;
- 0005;
- 0008;
- 0009;
- 1111;
- 2222;
- 3333;
- 4444;
- 5555;
- 8888;
- 9999.
Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн. А знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн. Столько же стоят номера:
- 0006;
- 6666.
Самые дешевые номера – по 4 800 грн – относятся к нескольким категориям. В частности:
- Две последовательные пары одинаковых цифр – 0066, 6622 и пр.
- Одинаковые первая и третья цифры, либо вторая и четвертая, либо первая и четвертая, либо первая и третья – 0101, 0550, 1001, 1441 и пр.
- Три одинаковые цифры, размещенные подряд – 2666, 9666 и пр.
- Три одинаковые цифры, размещенные не подряд – 0700, 1011 и пр.
В то же время следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше подобрать себе другой номер.
