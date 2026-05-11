Украинским водителям приходится платить почти 100 тысяч за номера: какие самые дорогие

Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта. Однако за это придется заплатить немалые деньги. Самые дешевые комбинации стоят 4 800 гривен, самые дорогие – 96 000 гривен.

Видео дня

Так, по данным Главного сервисного центра МВД (ГСЦ МВД), максимальную цену придется заплатить за 3 цифровые комбинации. В частности:

0001;

0009;

7777.

Еще за ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн. Это:

0002;

0003;

0004;

0005;

0008;

0009;

1111;

2222;

3333;

4444;

5555;

8888;

9999.

Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн. А знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн. Столько же стоят номера:

0006;

6666.

Самые дешевые номера – по 4 800 грн – относятся к нескольким категориям. В частности:

Две последовательные пары одинаковых цифр – 0066, 6622 и пр.

Одинаковые первая и третья цифры, либо вторая и четвертая, либо первая и четвертая, либо первая и третья – 0101, 0550, 1001, 1441 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные подряд – 2666, 9666 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные не подряд – 0700, 1011 и пр.

В то же время следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше подобрать себе другой номер.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев ожидать не следует. Причину этого в экспертной среде видят в большой прибыли, которую операторы получают с этого рынка и терять которую не захотят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!