Интервью Мендель Такеру – это информационная атака в очень чувствительный момент, когда проводятся следственные действия у Ермака, а боты пишут под моими и вашими постами "это конец Зеленскому".

Видео дня

Мендель ушла с должности еще до полномасштабного вторжения. Она не была участницей стамбульских переговоров 2022 года. У нее не было никакого доступа к власти и инсайдам во время тех переговоров. Ее тезисы о "сдаче Донбасса" и "Зеленский – препятствие миру" – это именно то, что россияне хотят сейчас слышать.

Да, в Украине куча проблем. Да, коррупция – это реальная большая угроза. Каждый день. Которая имеет реальные последствия. В смертях людей. Но еще большая угроза – это россия, которая разрушает нашу страну.

Пару месяцев назад у нас в KSE закрыто выступал бывший премьер-министр Болгарии. Он сказал, что его ошибка была одновременно бороться с коррупцией и Россией, без стратегии. Потому что надо было четко разработать последовательность, а так они его закатали в шуме и скандалах.

Сейчас Украину закатывают в шуме и скандалах. Наша внутренняя политическая борьба – это наше внутреннее дело. Наша критика Зеленского – это наше внутреннее дело. Американцы не бегают к европейцам, русским и китайцам рассказывать, какой их президент плохой – будь то Трамп или Байден. Наоборот, они превращают в ничто, в пустое место тех, кто ищет давления на США извне.

Я давно говорю украинской оппозиции и части украинского гражданского общества, что надо учиться давить внутри. А не бегать в США или Европу. Мендель – это пример, к чему можно добегаться.

Но я не буду удивлен, если Мендель сейчас попросит политического убежища, потом напишет и продаст книгу о том, что происходило там и тогда, где ее не было, а потом окажется, что Россия финансировала ее прямо или косвенно.