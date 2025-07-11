У республиканцев Сената возникли 'серьезные вопросы' к компетентности Хегсета из-за блокирования помощи Украине – The Hill

Факт, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет единолично, без одобрения президента Дональда Трампа заморозил поставки оружия в Украину, вызвал у сенаторов Республиканской партии "серьезные вопросы" о существующей координации между Белым домом и Пентагоном. Соответственно, республиканцы требуют тщательного расследования в Конгрессе указанных событий.

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Законодатели из партии президента в описании событий используют эвфемизм "недоразумение". Однако The Hill цитирует неназванного помощника сенатора-республиканца, который назвал это "явным провалом на многих уровнях".

Более того, в рядах республиканцев считают, что если Хегсет решается на "намеренное обхождение главнокомандующего", это "создает серьезную проблему, которую необходимо решить".

Также республиканцы обеспокоены возможностью того, что Хегсет "неоднократно приостанавливал поставки оружия в Украину без их ведома". Поэтому они хотят получить подробную информацию о том, кто в Пентагоне был причастен к прекращению поставок.

"Слышать, что, возможно, были и другие приостановления или что это приостановление продолжалось дольше, чем нам известно – это тревожно. Это же не то, если бы мы говорили о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, это Украина. Поэтому это тревожит и даже немного пугает", – цитирует издание неназванного законодателя.

Также издание приводит слова сенатора-республиканца Тома Тиллиса, который заявил, что решение Хегсета о прекращении поставок оружия Украине было "любительским".

"Сейчас, с течением времени, я думаю, что уже ясно: он не справляется с обязанностями руководителя большой, сложной организации", – сказал Тиллис.

Другой известный республиканец, сенатор Линди Грэм заявил, что Конгресс должен "разобраться по существу", кто непосредственно и почему именно приказал заморозить поставки оружия в Украину. А сенатор Тодд Янг заявил, что Конгресс должен осуществлять "надзор" за этим вопросом.

В то же время такого же мнения придерживаются и демократы, хотя в этой партии к эвфемизму "недоразумение" добавляют более резкие синонимы. Так, сенатор-демократ Джек Рид отметил, что "недоразумение, дезинформация и т.д. между Белым домом и министром обороны лишь подчеркивает хаотичный характер проведения любых операций".

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись сначала на необходимость пересчета оружия, а затем и на сохранение его для защиты от других угроз.

Позже американский президент Трамп заявил, что не думал над тем, кто именно в Пентагоне остановил поставки боеприпасов Украине, и вообще даже не знал о приказе.

Только сегодня, по словам украинского президента, наша страна получила политические сигналы самого высокого уровня, от США и европейских друзей о том, что "поставки возобновлены".

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