Поставки помощи из США возобновлены: Зеленский сообщил о "хороших политических сигналах самого высокого уровня". Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона продолжает работать с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и обеспечением Сил обороны Украины. Он подчеркнул важность реализовать каждую договоренность как можно быстрее.

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Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 11 июля. По его словам, Украина имеет политические сигналы самого высокого уровня, в частности от США и Европы.

Зеленский рассказал, что имел разговоры с украинскими военными, ему докладывали о ситуации на фронте и наших операциях. Он поблагодарил всех воинов за стойкость.

"Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением нашей армии. Есть хорошие договоренности уже, мы ожидаем еще договоренностей, мы будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", – отметил он.

По словам президента, Украина получила политические сигналы самого высокого уровня – "хорошие сигналы", в частности от Соединенных Штатов Америки и европейских друзей.

"По всем докладам – поставки восстановлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные – с генералом Келлогом. Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну – давление должно сработать", – объяснил глава государства.

Зеленский также отметил украинских защитников – тех, кто проявил себя больше всего за неделю. Это воины из разных направлений фронта, различных подразделений, но имеем один чрезвычайно важный результат – защита от оккупанта.

Президент поблагодарил за стойкость, защиту и борьбу против врага следующие бригады:

95-ю десантно-штурмовую бригаду, которая защищает Сумскую область;

на Харьковщине эффективно отражают попытки россиян перейти в наступление 42-я механизированная бригада, 92-я штурмовая бригада, 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия";

в Волчанске президент поблагодарил 57-й мотопехотной бригаде;

Купянское направление – 3-я штурмовая;

Торецкое направление – 100-я механизированная бригада;

Краматорское направление – 24-я отдельная механизированная;

Добропольское направление – 82-я десантно-штурмовая бригада и 1-й отдельный штурмовой полк;

на Покровском направлении – 25-ю воздушно-десантную бригаду;

Новопавловское направление – воины 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад.

"Спасибо всем вам, наши воины! Спасибо всем, кто помогает", – заявил украинский лидер.

Также Зеленский ожидает детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с партнерами Украины, по каждому результату, на который ожидали: что уже было достигнуто и что до сих пор на выполнении. "Выводы будут – персональные, кадровые выводы", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам встречи "коалиции желающих", состоявшейся в Риме 10 июля, участники договорились усилить меры против военной экономики РФ, разработать дальнейшие ограничительные меры в координации со всеми соответствующими участниками против энергетического и финансового секторов России, поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией.

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