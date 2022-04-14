У Путина нашли новую отговорку, почему не соглашаются на встречу с Зеленским

Встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, "в предметном плане каких-то новаций" в вопросе подготовки переговоров двух президентов нет.

Песков также заявил, что Путин "принципиально никогда не отказывался" от встречи с Зеленским.

"Но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить не можем", – сказал спикер Кремля.

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Напомним, ранее в Турции оценили вероятность встречи президентов РФ и Украины. Глава МИД страны сообщил, что трагедия в Буче негативна повлияла на ход переговоров, но контакты президента Реджепа Тайипа Эрдогана на уровне лидеров продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным даже после зверств россиян в Буче. По его словам, это сложно, но необходимо для завершения войны. В то же время глава государства не исключает, что такой встречи не будет.

Путин в свою очередь настаивает на "условиях" для встречи с украинским президентом, каких именно – в Кремле не объясняли. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что для переговоров Путина нужна некая "психологическая победа".

Другой советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявил, что только на уровне президентов возможно решить принципиальный спор между Украиной и РФ и остановить войну. Вместе с тем он предположил, что встреча состоится после победы Украины в битве за Донбасс.