Орбан позвал Путина на встречу с Зеленским, Макроном и Шольцем: тот согласился, но с условиями

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в среду, 6 апреля ему позвонил президент России Владимир Путин. По словам Орбана, он призвал главу Кремля немедленно прекратить огонь.

Кроме того, Орбан во время пресс-конференции заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию, пишет Reuters. Как ожидается, в них примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Орбана, ответ Путина был "позитивным", однако президент страны-агрессора заявил, что "это будет связано с условиями". Эти условия должны быть согласованы с президентом Украины, добавил премьер Венгрии.

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По мнению Орбана, переговоры следует сосредоточить на немедленном прекращении огня, поскольку мирные договоренности могут потребовать больше времени.

Глава правительства Венгрии также осудил войну против РФ Украины: "Это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия, это совместная позиция Европейского Союза, и Венгрия разделяет эту позицию".

Как сообщал OBOZREVATEL, Орбан, при котором Венгрия наладила тесные бизнес-связи с Кремлем, выступил против любых санкций Европейского Союза в отношении российских энергоносителей или поставок вооружения через территорию Венгрии в Украину.

Так, Орбан, которого часто называют другом Путина, ранее победил на выборах в Венгрии, возглавив правительство страны на четвертый срок. При этом в своей победной речи он назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из своих оппонентов.

В МИД Украины отреагировали на заявление Орбана. Там объяснили, что президент Украины не участвовал в политической кампании в Венгрии, поэтому не может быть оппонентом Орбана. Более того, последний должен быть благодарен Украине за то, что война не дошла до его страны благодаря героизму украинцев в сдерживании агрессии РФ.