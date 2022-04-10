Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в битве за Донбасс, – Подоляк

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после того, как Украина победит в больших сражениях с оккупантами, в частности на Донбассе. В ходе переговоров будут обсуждаться гарантии безопасности нашему государству.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона. По его словам, процесс может занять недели, и стоит учитывать, что это дорого стоит стране – ежедневно мы теряем людей и инфраструктуру.

"Просто говорить, что через неделю или две мы встретимся на уровне президентов... Нет. Это будет происходить иным образом. Украина уже готова к большим битвам, должна победить в них, в частности на Донбассе. После этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три", – пояснил он.

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Подоляк подчеркнул, что страна-агрессор до конца не поняла, что с суверенным украинским государством нужно разговаривать по меньшей мере на равных, а как максимум – нужно слышать Украину.

Он выразил надежду, что это до РФ дойдет через неделю-две, пока будет продолжаться битва на востоке страны.

"Россия хочет там одержать какую-то ситуативную победу, нанести нам поражение. Она ее не получит, безусловно. И после этого мы сможем перейти действительно к конкретным пошаговым переговорам, из которых выйдем с конкретной формулой безопасности для Украины", – отметил глава ОПУ.

Он напомнил, что за победу над российской агрессией Украина платит очень высокую цену, ежедневно теряет людей и инфраструктуру.

"Но я хочу, чтобы все поняли: Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, а Украина – это единственное государство в мире, которое это сделает. И сколько нам нужно времени на это, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как РФ. И президент пойдет на переговоры тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого", – объяснил позицию Подоляк.

Глава ОПУ добавил: Украина доказала, что она является единственным государством, готовым "заплатить любую цену, чтобы мир вернулся к идеалам свободы". Он убежден, что украинцы обязательно победят агрессора, ведь другого пути у нас нет.

"Все, что произошло – Буча, Киевская область, Краматорск, все это довело до того, что мы должны поставить точку на людоедских режимах, каковым сегодня является РФ", – подытожил Подоляк.

Напомним: ранее Зеленский подтвердил, что готов вести переговоры лично с Путиным по поводу прекращения войны. Президент подчеркнул, что учитывая те зверства, которые российские оккупанты совершили в частности на Киевщине, это будет сложно, но необходимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Подоляк говорил, что Украину не интересует договоренность о временном перемирии с РФ. По его словам, оно всегда несет риск дальнейшей эскалации и войны, а украинцам нужен устойчивый мир.