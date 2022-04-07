Зеленский: я готов к переговорам с Путиным даже после того, что РФ сделала с Бучей

Украинский президент Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что готов вести переговоры лично с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным о завершении войны. Учитывая зверства россиян в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене, Гостомеле, это сложно, но необходимо.

Об этом он сказал в интервью индийскому изданию Republic Media Network. Видео было обнародовано пресс-службой Офиса президента в четверг, 7 апреля. Зеленский подчеркнул, что как президент будет искать любые способы завершения войны.

"Я готов к переговорам с лидером России, как бы сложно после Бучи и после таких моментов нам не было. Внутри нашего государства очень много людей выступает против того, чтобы разговаривать с Путиным. Потому что мы видим, что они здесь натворили. Я все это понимаю, но, как президент, я хочу закончить войну и буду искать любые шаги для этого", – сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства считает, что чем быстрее состоятся переговоры лично с Путиным, тем меньше людей погибнет с обеих сторон.

"Вопрос не во времени, вопрос в том, что чем скорее мы встретимся, тем меньше будет жертв. С обеих сторон. Я понимаю, что у России другое отношение к этому. Российские военные бросали своих раненых на дорогах, некоторых из них подбирали наши врачи. Но для меня важно, – подчеркнул политик.

Он добавил, что готов говорить с Путиным на все темы. Среди приоритетных – прекращение огня, а также вопросы Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия отметил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время. Дальнейшая судьба Украины, скорее всего, будет обсуждаться на территории Турции, в Анкаре.