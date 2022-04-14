В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского: интенсивные переговоры продолжаются

Турция продолжает усилия по организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. События в Буче негативно повлияли на переговоры сторон, но контакты турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана на уровне лидеров будут продолжены.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает haber7.com. По его словам, встреча делегаций Украины и РФ в Стамбуле была наиболее значимым прогрессом.

"Мы также видели некоторые положительные шаги на поле. Между сторонами состоялся обмен документами", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу также высказался о возможности прекращения огня. "Чем дольше будет продолжаться эта война, тем труднее будет добиться прекращения огня", – считает он.

Видео дня

13 апреля турецкая сторона проводила переговоры с украинской делегацией. "Точно так же мы находимся в постоянном контакте с российской делегацией. Мы постараемся собрать лидеров вместе", – заявил глава МИД Турции.

Он добавил, что представители страны также ведут переговоры относительно ожиданий Украины от стран-гарантов безопасности.

Как писал OBOZREVATEL: