Президент США Дональд Трамп призвал рассмотреть возможность исключения Испании из НАТО. Он обвиняет страну в недостаточном финансировании собственной обороны.

Такое заявление Трам сделал в четверг во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом сообщает Politico.

"У нас был один отстающий – Испания. Нужно позвонить им и выяснить, почему они отстают", – сказал Трамп.

Американский лидер напомнил, что на саммите НАТО в июне союзники согласились выполнить его новое требование – выделять 5% ВВП на оборону, из которых 3,5% должны направляться на основные военные нужды, а 1,5% – на более широкие меры безопасности.

Испания стала единственной страной, которая отказалась придерживаться этого показателя.

Трамп при этом похвалил Финляндию за рост оборонных расходов, что стало ответом на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Вы проделали замечательную работу. Испания – нет. Думаю, вам придется начать переговоры с Испанией", – обратился он к Стуббу.

Военные расходы Испании в 2023 году составляли менее 1,2% ВВП – один из самых низких показателей среди стран альянса. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявлял, что страна планирует поднять этот уровень до 2,1% ВВП для выполнения базовых обязательств перед союзниками.

"Я потребовал, чтобы они [союзники НАТО] платили 5 процентов, а не 2 процента, и большинство людей думали, что этого не произойдет, но это было сделано практически единогласно", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО рассматривает возможность более решительного ответ на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывания вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, которые позволят им открывать огонь по российским целям.

В свою очередь страна-агрессор Россия ускоряет информационно-психологическую подготовку к возможной войне с НАТО. В частности, предполагается, что россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

