Россия ускоряет информкампанию по подготовке к возможной войне с НАТО: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Страна-агрессор Россия ускоряет информационно-психологическую подготовку к возможной войне с НАТО. В частности, россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Доказательством этому является заявление Службы внешней разведки России о том, что Великобритания якобы планирует, чтобы группа проукраинских россиян, воюющих за Украину,совершила нападение на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Подготовка почвы для войны против НАТО

Российская разведка заявила, что провокация якобы будет направлена на то, чтобы дискредитировать Москву. По легенде Службы внешней разведки РФ, диверсанты будут утверждать, что действовали по приказу из Москвы, и что Великобритания планирует оснастить группу подводным оборудованием китайского производства, чтобы обвинить Пекин в поддержке агрессии против Украины.

Аналитики обращают внимание, что заявление Службы внешней разведки РФ следует за аналогичными ложными заявлениями в отношении европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия. При этом в ISW подчеркнули, что россияне в последние недели стали чаще делать подобные заявления, что представляет собой новую согласованную модель информационно-психологической кампании.

По данным экспертов, Россия проводит согласованные приготовления в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств. В последние годы Россия участвовала в различных явных и скрытых атаках на государства НАТО, таких как диверсионные миссии, помехи радиоэлектронной борьбе, глушение GPS и поджоги.

Кроме того, Россия значительно увеличила эти атаки на государства НАТО в последние недели с осени 2025 года. Наиболее заметными действиями агрессора стало вторжение беспилотников в воздушное пространство НАТО. Эта модель организованной деятельности предполагает, что Россия вступила в первую фазу подготовки для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия в настоящее время участвует, например, к будущей войне с НАТО.

Москва пока боится войны с НАТО

Аналитики ISW заявили, что Кремль пока не решил, участвовать ли РФ в такой более высокой войне. Также пока непонятно, в какие сроки Кремль может предпринять попытку открытой агрессии против Запада.

На данном этапе Россия реализует долгосрочные планы, которые, по оценке ISW, могут быть частью подготовки к войне между НАТО и Россией в будущем. Это подразумевает реструктуризацию военных округов России на ее западной границе и наращивание военных баз на границе с Финляндией. В то же время в ISW не обнаружили в настоящее время признаков того, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние недели в Европе участились инциденты с беспилотниками, которые обнаруживали над объектами гражданской инфраструктуры, такими как электростанции и аэропорты. Неизвестные БпЛА были зафиксированы в Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Литве.

