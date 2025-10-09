НАТО рассматривает возможность ответа на гибридную войну России: в FT раскрыли подробности

НАТО рассматривает возможность более решительного ответа на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, что позволит им открывать огонь по российским целям.

Как пишет Financial Times со ссылкой на официальных представителей НАТО, переговоры инициировали государства, граничащие с Россией, при активной поддержке Франции и Великобритании и затем решение обсудили шире в альянсе из 32 стран. Цель – сделать гибридную войну Москвы более дорогой и предсказуемой для нее самой, установив четкий набор контрмер на случай нарушений воздушного пространства или саботажа.

Какие конкретные меры готовят в НАТО

Рассматривают несколько практических предложений:

вооружение разведывательных беспилотников, используемых для сбора разведывательных данных о военной деятельности РФ, для немедленного реагирования,

снижение планки для применения огня пилотами истребителей на основании данных радаров, а не только визуального подтверждения,

, а не только визуального подтверждения, развертывание обучения в отдаленных секторах границы.

Также среди идей – усиление противовоздушной обороны прифронтовых государств и расширение использования средств защиты критической инфраструктуры от дронов.

Россия ведет гибридную войну против Европы

Недавние инциденты – пересечения воздушного пространства Польши и Эстонии российскими летательными аппаратами и серия массовых появлений невидимых БПЛА, повлекших сбои в аэропортах Бельгии, Дании и Германии, – подтолкнули Альянс к активизации дискуссий. Часть союзников настаивает на быстрых и жестких мерах сдерживания, тогда как другие предупреждают о риске прямого конфликта с ядерной державой и предлагают более осторожный подход.

Представители НАТО говорят, что ключевой задачей является упорядочение правил ведения боевых действий на восточном фланге: сегодня страны имеют разные пороги для применения оружия, что затрудняет согласованный ответ на угрозы. Пока что изменения не утверждены и не имеют фиксированных сроков – переговоры остаются на ранних стадиях, предупреждают официальные источники.

"Продолжаются активные дискуссии по этим вопросам, как лучше и эффективнее реагировать на Россию", – сказал один дипломат НАТО, который предупредил, что переговоры все еще находятся на начальной стадии.

ЕС готовит собственные меры против РФ

Параллельно Европейский Союз готовит собственные меры в ответ на российские провокации, среди инициатив – ограничение поездок по Европе российских дипломатов, которых разведывательные службы подозревают в проведении агентурных и диверсионных операций в странах, кроме тех, где они официально размещены, и использование финансирования ЕС для содействия созданию систем защиты от беспилотников.

"Это преднамеренная и целенаправленная кампания "серой зоны" против Европы. И Европа должна ответить, – заявила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. – Россия хочет посеять раскол. Мы должны ответить единством. Мы должны не только реагировать – мы должны сдерживать. Потому что если мы будем колебаться действовать, серая зона будет только расширяться".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ускоряет информационно-психологическую подготовку к возможной войне с НАТО. В частности, россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

