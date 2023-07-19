'У него руки по локоть в крови': Зеленский объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он не хочет и не будет разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, раньше еще была возможность завершить войну путем дипломатии, однако теперь, когда у диктатора "руки по локоть в крови", вести переговоры с ним не о чем.

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Это стало понятно еще более года назад, когда после освобождения Бучи в Киевской области там были обнаружены массовые захоронения замученных оккупантами мирных жителей. Об этом Зеленский сказал, общаясь с представителями африканских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Просто люди с завязанными руками, ногами, насильственные смерти, замученные, массовые могилы. Ну кто готов говорить с этим маньяком? И тогда мы сказали, что придет время, и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить...Ну, извините, у него по локоть руки в крови, ему все равно", – отметил гарант.

Глава государства подчеркнул, что лидер страны-агрессора решил убить всех, кто не согласен "с его абсолютно фашистской идеологией". Украинцы сейчас борются за право быть людьми, а Путин пытается предложить им рабское существование, но он не понимает, что это невозможно.

"Он понимает только силу. Он понимает, пока у него есть то или иное оружие, пока у него есть многомиллионное население, которое готово пойти и воевать, просто чтобы забрать у людей жизни и права, – и он потому смелый такой. Такой очень смелый, когда у тебя есть миллионы людей, которых можно так бросать, а когда есть миллионы людей, которых нужно сохранить, – ты по-другому относишься к войне, ты не готов начинать какие-либо военные действия", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский объяснил представителям африканской прессы причины полномасштабной войны, в которой Украина не намерена сдаваться и капитулировать. И эти причины не только в государственных амбициях и национальном достоинстве, но и в обычных правах, которые мы можем потерять, если позволим России одолеть нас.

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