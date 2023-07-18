'Мы боремся за наш выбор жить в Украине': Зеленский рассказал африканским СМИ о несокрушимости украинцев во время российской агрессии. Видео

Глава государства Владимир Зеленский объяснил сотрудникам африканской прессы о причинах полномасштабной войны, в которой Украина не намерена сдаваться и капитулировать. И причины не только в государственных амбициях и национальном достоинстве, но и самых обычных правах, которые мы можем утратить если позволим России нас одолеть.

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Об этом политик рассказал в большом интервью, опубликованном на сайте Офиса президента. Журналисты спросили у Зеленского, как он видит завершение войны, которая наносит гуманитарный ущерб, в том числе, и странам на другом континенте (чтобы посмотреть видео, доскролльте стараницу до конца).

"Мы боремся за наш выбор жить в Украине, за наш выбор иметь независимость, как говорить и на каком языке, где видеть себя в каких союзах. Это выбор наш, самостоятельный", – подчеркнул гарант приоритеты украинской нации.

В ходе беседы со СМИ Зеленский также подробно описал поддержку своих граждан, которые вынуждено рассеяны по всему миру, договоренности с ООН и Турцией о продлении зернового соглашения, важный визит африканских лидеров в Украину, переговоры с агрессором, результаты саммита НАТО и шаги к членству нашего государства в Альянсе, передача кластерных снарядов и психологическое восстановление украинцев после войны.

Напомним, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выступил с заявлением о том, что ЮАР и ряд других африканских стран, среди которых Египет, Замбия, Конго, Сенегал и Уганда, предлагают мирную инициативу, направленную на прекращение войны в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 июля Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Первоочередным вопросом, обсужденным его участниками, был морской экспорт зерна и безопасность портов.