'У нас с Трампом есть понимание по Украине': Путин продолжает бредить результатами встречи на Аляске

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что между ним и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом якобы достигнуто "понимание" относительно путей мирного завершения войны в Украине. Об этом он сказал в очередной раз комментируя результаты встречи на Аляске.

Об этом российский диктатор заявил во время пресс-конференции. По его словам во время встречи на Аляске стороны обсудили "направления движения" для прекращения конфликта мирным путем.

"Мы говорили о том, что в целом, у нас есть понимание со стороны США и со стороны РФ, о том, куда надо двигаться и к чему надо стремиться чтобы остановить этот конфликт мирными средствами. Это не простые вопросы. Мы договорились с Дональдом, что мне нужно будет в Москве подумать, поговорить с нашими коллегами, союзниками обсудить этот вопрос. он мне то же самое сказал", – отметил диктатор

Путин также добавил, что должен провести дополнительные консультации с "коллегами и союзниками". Он рассказал, что обе стороны якобы "остаются в рамках договоренностей достигнутых на Аляске":

"Этот вопрос трудный, требует дополнительной проработки, но мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже. Мы здесь ничего не меняем, считаю что надо что-то доработать каждой из сторон, но в целом мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске", – подытожил Путин.

Позиция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно публично выражал разочарование поведением российского диктатора Владимира Путина. Трамп заявил, что не доверяет Путину, но не прекращает с ним контакты, надеясь достичь мирного соглашения по Украине.

По словам американского лидера, он несколько раз верил, что договоренности с Кремлем близки, однако после каждого разговора Россия продолжала обстрелы украинских городов. Трамп подчеркнул , что "глубоко разочарован" президентом РФ, который, несмотря на договоренности, не делает шагов к завершению войны.

Кроме того, Трамп неоднократно отмечал, что считает своим долгом остановить войну, подчеркивая, что она уносит тысячи жизней и "никогда бы не началась", если бы он оставался у власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указал на угрозы для Европы и объяснил, что может остановить Кремль. Главным механизмом сдерживания РФ могут стать одновременное дипломатическое давление и реальные шаги, которые будут делать войну для Москвы дороже и менее выгодной.

Также OBOZ.UA сообщал, что военно-политическое руководство России остается преданным своей "теории победы" в войне против Украины. Диктатор Владимир Путин верит, что РФ может пережить Запад в войне на истощение и продолжает настаивать на полной капитуляции Украины.

