Не согласен 'на меньшее': в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями Путина по поводу войны и пойдет ли Кремль на мирное соглашение

Военно-политическое руководство России остается приверженным своей "теории победы" в войне против Украины. Диктатор Владимир Путин верит, что РФ может пережить Запад в войне на истощение и продолжает настаивать на полной капитуляции Украины.

Также главарь Кремля продолжает преувеличивать территориальные завоевания своей армии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль хочет капитуляции Украины

На встрече с руководством министерства обороны, генерального штаба и командующими российскими группировками войск Путин заявил, что российские войска захватили 4900 квадратных километров территории Украины у 2025 году. Однако аналитики ISW наблюдали доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили только 3561 квадратный километр в текущем году.

Также на этой встрече диктатор заявил, что Россия остается приверженной своей цели "безоговорочного" достижения всех своих задач в войне. В свою очередь начальник генерального штаба ВС России генерал Валерий Герасимов заявил, что российские войска продвигаются "практически по всем направлениям" на фронте.

Эксперты отмечают, что утверждения Путина и Герасимова соответствуют давней "теории победы", которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление бесконечно, не позволять Украине проводить успешные контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение.

Также Путин продолжает верить, что российские военные и экономические возможности могут пережить и преодолеть западную поддержку Украины и собственную способность Украины продолжать обороняться от российской агрессии. Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно подтверждали свою приверженность достижению первоначальных военных целей России. В целом публичные заявления Путина продолжают демонстрировать его нежелание участвовать в добросовестных переговорах, которые приведут к чему-либо меньшему, чем полная капитуляция Украины.

Ядерных шантаж как рычаг давления

Кремль активизирует свои усилия по использованию недействующих российско-американских договоров о контроле над вооружениями для получения уступок от США по войне в Украине. Руководство РФ готовится выйти из соглашения об утилизации плутония, которое государственная дума России денонсировала 8 октября.

Это соглашение обязывало США и Россию утилизировать не менее 34 тонн оружейного плутония, имеющего решающее значение для производства ядерного оружия. Однако еще в 2016 году Путин издал указ о приостановке участия России в соглашении, сославшись на санкции США против России, законы США в поддержку Украины, расширение НАТО на восток и заявленное наращивание американских сил в Восточной Европе.

Напомним, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после встречи диктатора России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске появился импульс урегулирования войны в Украине. Однако на сегодняшний день он уже исчерпан.

