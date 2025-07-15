'Я в нем разочарован': Трамп признался, доверяет ли Путину. Видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "разочарован" поведением российского диктатора Владимира Путина и не доверяет ему. Однако американский лидер еще не ставит точку в своих контактах с ним.

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Об этом Трамп сказал в телефонном интервью BBC. Он признался, что не доверяет Путину всего через несколько часов после того, как дал ему 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

Дональд Трамп во время разговора много раз повторил, что разочарован российским диктатором. Он сказал, что четыре раза думал, что соглашение с Россией возможно.

На вопрос журналиста BBC, Трамп "закончил с Путиным", имея в виду, прекратит ли он вести бесполезные разговоры с диктатором, президент США ответил:

"Я разочарован им, но я не закончил с ним. Но я разочарован им".

В то же время Трамп снова пожаловался, что его разговоры с Путиным происходят по одной и той же схеме. Он четыре раза после разговоров с российским диктатором думал, что близок к тому, что РФ заключит соглашение с Украиной о прекращении огня.

"А потом ты приходишь домой и видишь, что он только что атаковал больницу в Киеве. Я сказал – что это вообще было?", – пожаловался Трамп

На вопрос, способен ли он еще доверять Путину, Трамп после заметной паузы ответил, что "не доверяет почти никому".

Напомним, Трамп уже и ранее заявлял, что считал свои переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "замечательными", но оказалось, что РФ не придерживается обещанного.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против РФ и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США отметил, что "очень недоволен" Россией и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Трампа о дедлайне в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп выдвинул Кремлю "театральный ультиматум".

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