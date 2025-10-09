'Есть риск, что Путин пойдет в мировую войну': Зеленский указал на угрозы для Европы и объяснил, что может остановить Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский указал на угрозы для Европы и объяснил, что может остановить Кремль. Главным механизмом сдерживания РФ могут стать одновременное дипломатическое давление и реальные шаги, которые будут делать войну для Москвы дороже и менее выгодной.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. По его словам, для российского диктатора Владимира Путина прекращение огня может быть структурно сложным – возвращение к полномасштабной войне после формального мира принесло бы Кремлю большие политические и экономические издержки.

Есть ли признаки масштабной мобилизации в России и какие риски для Европы

Зеленский предупредил, что массовая мобилизация в России может стать катализатором для более широкой эскалации – и в таком случае угроза для Европы возрастет.

"Помните, почему они остановили ее? Путин начал терять рейтинги. Мобилизация – это точно потерянные рейтинги у лидера Российской Федерации. Он только из-за этого ее не делал. Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели. Такие большие деньги, как они платили эти годы. Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его личного рейтинга. И поэтому, если будет мобилизация, – то это вызов Европе. Он начнет большую войну", – объяснил глава государства.

По словам президента, мобилизация дает Кремлю возможность "продавать" якобы военные успехи, а следовательно – восстанавливать свои рейтинги внутри страны. В случае масштабного призыва Москва может направить новые силы туда, где заметны оперативные результаты, что может означать расширение боевых действий за пределы Украины.

"Почему я считаю, что есть такой риск? А потому что ему нужно "продавать" успех. В войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал", и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный – он "продает" ложь, что вроде бы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну", – подчеркнул украинский лидер.

По его мнению, важными были сигналы европейцев и инициатива США и президента Дональда Трампа, важно было посадить Путина за стол переговоров, поскольку "это может его остановить и уменьшить риски расширения военных действий".

Путин боится прекращать войну

"Я считаю, что Путин лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Мы не можем это сравнивать даже с АТО и так далее. Это разные вещи. С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну, – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку", – отметил Зеленский.

Глава государства объяснил, что по этим причинам так сложно американцам заставить Путина к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Однако это возможно прекратиться, если усиливать давление на Россию.

"Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества подчеркнул, что современные вызовы перед Европой можно преодолеть только благодаря единству. Он отметил, что в нынешних условиях вопросы безопасности остаются ключевыми для всего континента.

Зеленский также заявил, что страны Европы должны вместе реагировать на российские провокации, которые включают, в частности, нарушение воздушного пространства стран ЕС. По словам главы государства, украинские военные готовы и уже начали делиться опытом с европейцами в вопросе противодействия ударным беспилотникам.

