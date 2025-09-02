'Я очень разочарован Путиным': Трамп пообещал 'делать что-то, чтобы помочь людям жить'

Во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. В частности, он в очередной раз сказал, что"очень разочарован Путиным" и напомнил, что у него с российским диктатором были"замечательные отношения".

Также Дональд Трамп пообещал"делать что-то, чтобы помочь людям жить". Об этом американский лидер заявил в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу.

"Тысячи людей погибают. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы. И их тысячи, и это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом. Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать. Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", – заявил президент США.

Трамп также добавил, что на российско-украинской войне еженедельно погибает 7000 человек и он считает своим долгом остановить это.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приветствовала усилия президента США Дональда Трампа, который пытается закончить войну России против Украины дипломатическим путем. Однако глава Белого дома слишком терпелив к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявила она.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится. В то же время он назвал маловероятной двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече на уровне лидеров, подчеркивая, что это единственный действенный формат мирных переговоров.

В то же время Кремль до сих пор заявлял о своем нежелании проводить двустороннюю встречу Путина с Зеленским.

В последние недели РФ продолжала наносить удары по гражданским объектам Украины, объясняя их "продолжением СВО" и при этом заявляя о заинтересованности в продолжении переговоров.

