'У нас одна из крупнейших армий в Европе': Стубб напомнил, что Финляндия имела около 30 военных конфликтов с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб во время встречи с президентом США в Белом доме напомнил об историческом противостоянии своей страны с Россией – около 30 военных конфликтов от XIII века до XX. Политик подчеркнул, что сейчас Финляндия входит в число наиболее боеспособных государств Европы и имеет мощные оборонительные возможности.

Во время разговора, который состоялся в четверг 9 октября, Стубб выразил надежду, что усилия администрации Дональда Трампасмогут привести к мирному соглашению в Украине.

Союзники в безопасности

В диалоге между лидерами обсуждали вопросы миграции, обороны и сотрудничества в рамках НАТО. Когда Трамп заметил, что граница Финляндии с Россией сейчас закрыта, премьер Антти Орпо объяснил:"россияне пытаются давить из-за нелегальных мигрантов". На это американский президент пошутил, что некоторые из них, вероятно, просто не хотят служить в российской армии.

Стубб ответил, что в Финляндии таких проблем нет, ведь действует обязательный военный призыв.

"У нас около 900 тысяч мужчин и женщин прошли службу, включая меня и премьера", – сказал он. Трамп отметил, что финская армия – "замечательная", а Стубб добавил, что именно ее наличие является причиной стабильности на границе с Россией после Второй мировой войны.

Крепкая оборона Севера

Финский президент напомнил, что страна обладает одной из крупнейших армий в Европе, рядом с Турцией, Украиной и Польшей. На ее вооружении – более 60 истребителей F-18 и самая мощная артиллерия в Европе вместе с польской.

"Мы не удерживаем это все потому, что боимся Стокгольма", – пошутил Стубб, намекая на добрососедские отношения со Швецией. Он также отметил, что оборонные расходы Финляндии превышают 3% ВВП и могут вырасти до 5% в соответствии с новыми стандартами НАТО.

"Если бы мне в 2024 году сказали, что после Трампа НАТО поднимет планку с 2% до 5%, я бы посоветовал тому человеку сходить к врачу", – с улыбкой вспомнил Стубб. По его словам, такая политика усиливает общую безопасность Альянса и укрепляет связи Финляндии с США.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет немедленно сбивать российские беспилотники в своем воздушном пространстве. По его словам, сначала стоит все проверить, и только потом принять нужное решение. Стубб также отметил, что Европа не воюет с Россией.

