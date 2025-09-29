'Мы не воюем с Россией': Стубб ответил, будет ли Финляндия немедленно сбивать российские дроны в случае пересечения границы

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет немедленно сбивать российские беспилотники в своем воздушном пространстве. По его словам, сначала стоит все проверить и только потом принимать нужное решение.

Видео дня

Об этом политик заявил в интервью CNN. Стубб также отметил, что Европа не воюет с Россией.

Что известно

Во время интервью у президента Финляндии спросили, какой будет его реакция на нарушение воздушного пространства российскими дронами и прикажет ли он сбить их.

"Нет. У нас есть протоколы. Поэтому, по сути, сначала мы проверяем, потом объявляем, а затем уже ВВС решают, что должно произойти", – сказал Стубб.

В то же время он подчеркнул, что в отношениях с Кремлем нужна стратегия "кнута и пряника".

"Сначала мы попробовали пряник, а теперь президент Трамп показывает кнут. И я думаю, что заявление о сбивании самолетов является частью этого", – пояснил он.

В ходе разговора лидер Финляндии отреагировал на очередные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО и ЕС якобы воюют с Россией из-за Украины, и отверг подобные утверждения.

"Мы не воюем с Россией", – четко подчеркнул Стубб.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин применяет двойной подход и ведет обычную войну против Украины и гибридную войну против Запада, напомнив о прошлогодних перебоях с кабельной связью в Балтийском регионе и последних атаках дронов.

"В таких ситуациях нам нужно делать две вещи: во-первых, мы сохраняем спокойствие. Во-вторых, мы создаем оборонительные механизмы, чтобы это не повторилось. Главное здесь – не реагировать слишком бурно", – пояснил он.

Напомним, накануне министр МИД РФ Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию. Он подчеркнул, что главная роль якобы принадлежит Германии, а страна-агрессор Россия сейчас "наблюдает признаки ренацификации" в ФРГ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в интервью Bloomberg финский лидер заявил, что РФ при власти диктатора Владимира Путина не изменится, ведь страна имеет империалистическую идею, которая с течением истории никуда не исчезла. По его словам, сейчас мир находится в состоянии неопределенности, как в 1918, 1945 или 1989 годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!