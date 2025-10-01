'У нас конфронтация с Россией': Макрон призвал Европу к оперативному ответу на нарушение воздушного пространства ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа сейчас находится в состоянии конфронтации с Россией. Она не только устраивает провокации в воздушном пространстве европейских стран, но и вмешивается в выборы и усиливает кибератаки.

Об этом Макрон сказал в комментарии для СМИ. Он также напомнил, что РФ начала агрессивную войну против Украины и использует в своих целях угрозу ядерной безопасности.

"Все это – гибридное целое, которое находится в поле противостояния", – подчеркнул политик.

О реакции ЕС на провокации

Макрон подчеркнул, что европейский ответ на нарушение воздушного пространства должен быть оперативным. Каждый, кто совершает такие действия против стран ЕС, должен быть наказан.

"Потому что это наше право и мы будем обеспечивать соблюдение европейского воздушного пространства, а именно продолжать оснащать себя. Все то, что произошло в последние недели в Польше, Румынии, Эстонии, а также, даже если их сегодня не приписывают, вторжение дронов в Данию – показывает, что нам нужны очень эффективные системы раннего предупреждения", – подчеркнул президент.

Он добавил, что также важно сотрудничество между странами ЕС для защиты общего воздушного пространства. По словам Макрона, все это согласуется с развертыванием оборудования и разработкой систем, которые сейчас продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился с лидером США Дональдом Трампом в том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство. Вместо этого он утверждает, что Альянс должен "повысить уровень" ответа в случае "новых российских провокаций", но не открывать огонь по нарушителям.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время них он обратил внимание на провокации со стороны России против европейских стран и отметил, что на них нужно реагировать и делать это быстро.

