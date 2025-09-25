Президент Франции Эмманюэль Макрон не согласился с лидером США Дональдом Трампом в том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство. Вместо этого он утверждает, что Альянс должен "повысить уровень" ответа в случае "новых российских провокаций", но не открывать огонь по нарушителям.

Об этом Эммануэль Макрон заявил во время дебатов на Генеральной ассамблее ООН. Его цитирует Le Figaro.

Французский лидер убежден, что страны-члены НАТО в случае новых провокаций со стороны РФ, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы, должны усилить свою реакцию.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – заявил он, не пояснив, в чем заключается этот "немного более сильный" ответ.

При этом Макрон считает, что НАТО не должно сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран-членов блока.

Президент Франции убежден, что не нужно открывать огонь в случае "дальнейших провокаций с вторжением в воздушное или наземное пространство".

Что касается прошлых нарушений российскими самолетами воздушного пространства Альянса, Макрон считает, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

Трамп говорит, что сбивать нужно

Президент США Дональда Трампа во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября, заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты в своем небе.

Трамп перед переговорами с Зеленским общался с прессой. Президента США спросили, считает ли он, что страны – члены Альянса должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство.

"Да, считаю", – коротко ответил Трамп.

Провокации России

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.

В НАТО отреагировали поднятием в воздух итальянских F-35 (они базируются на авиабазе "Эмари" в Эстонии в рамках операции "Восточный страж"). Свои самолеты быстрого реагирования поднимали также Швеция и Финляндия.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения дипломатической ноты. Кроме того, как заявил премьер-министр Кристен Михал, правительство запросило консультации с союзниками в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами Российской Федерации в этом году. И далеко не первое вторжение на территорию стран-членов НАТО.

В ночь на 10 сентября польские военные сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Для противодействия угрозе в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

А уже через два дня, 13 сентября, российский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за четыре дня.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские провокации в воздушном пространстве Эстонии и других государств – это не случайность, а системная кампания против Европы, НАТО и Запада. Ответ агрессору должен быть сильным – как общий, так и каждой отдельной страны, заявил он.

