«У меня есть свое видение»: Федоров рассказал о причинах своего увольнения из Минобороны и планах на будущее

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что его увольнение с должности не было связано с конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, причиной могли стать изменения в сфере закупок и тендеров, которые вызвали недовольство у отдельных лиц.

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В интервью СМИ Федоров отметил, что не хочет строить догадки или раскрывать детали частных бесед с президентом, однако считает, что отставка была связана с перестройкой внутренних процессов в Министерстве обороны. Также он заявил, что не планирует занимать "декоративные должности" и имеет собственное видение дальнейшей работы.

Федоров заявил, что не связывает свое увольнение с противостоянием с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, вокруг Министерства обороны и его работы начало усиливаться давление после начала изменений во внутренних процессах.

"Очень много людей окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать много разных процессов внутри. И из-за того, что начало происходить в публичном пространстве — определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы — где-то с начала апреля стало понятно, что градус поднимается", — сказал Федоров.

По словам экс-министра, наибольшее недовольство вызвали изменения в сфере оборонных закупок и тендеров. Он считает, что именно перестройка этих направлений стала причиной негативной реакции со стороны отдельных людей.

"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, – это вызвало большое недовольство у многих людей", – отметил Федоров.

Бывший глава Минобороны также рассказал о возможном давлении со стороны производителей оружия и влиятельных лиц. В то же время он подчеркнул, что не ставил перед собой цель бороться с конкретными лицами или группами.

"Я никогда не боролся с конкретным человеком или группой людей. Наша задача заключалась в том, чтобы максимально быстро решить проблемы. Я воспринимал давление как часть процесса", — пояснил он.

Федоров также прокомментировал информацию о якобы выдвинутом ультиматуме относительно возвращения на пост министра обороны. По его словам, он не выдвигал никаких требований, а после увольнения ему предложили несколько других должностей.

"Я не ставил никакого ультиматума. Я ушел с должности вместе с правительством, затем начались протесты, состоялся мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. У меня есть определенное видение того, что делать дальше, где бы я ни был, я буду ему следовать, однако занимать какую-то декоративную должность я не буду", – заявил бывший министр.

Напомним, среда, 29 июля, стала 14-м днем протестов из-за увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова. Требования украинцев остаются прежними — вернуть его на должность, а также назначить министром по делам ветеранов человека с соответствующим опытом.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в секторе обороны. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами во время войны. Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач.

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