'Полномасштабное вторжение изменило наши отношения': посол заверил, что Польша как никогда заинтересована во вступлении Украины в ЕС и НАТО

В Польше поддерживают вступление Украины в НАТО и Европейский Союз, ведь считают, что это в интересах Варшавы. Государство будет продолжать поддержку Украины на пути к евроинтеграции и членству в Североатлантическом Альянсе, независимо от результатов президентских выборов.

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Об этом заявил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич на конференции-дискуссии "ВОКС Украина" 23 мая, передает Укринформ. По словам дипломата, за три года полномасштабного российского вторжения польско-украинские отношения значительно трансформировались.

"Эта трансформация привела нас к твердому убеждению, что из соображений безопасности, из-за экономических и политических интересов, Украина должна быть в Европейском Союзе как наш партнер – политический, экономический, социальный. Украина также должна присоединиться к НАТО. Это наш стратегический, политический, исторический и цивилизационный интерес", – подчеркнул он.

Лукасевич добавил, что Украина должна стать членом того, что раньше называлось "трансатлантической семьей".

"Идея в том, что Украина должна стать частью этого мира, этой семьи свободных, независимых, демократических, сильных в военном плане альянсов – как Европейского Союза, так и НАТО. Могу с легкостью спрогнозировать, что это не изменится и останется нашей стратегической целью", – пояснил он.

Вступление Украины в ЕС и НАТО отвечает интересам безопасности Польши, учитывая также и агрессивную политику России, добавил Лукасевич.

Как сообщал OBOZ.UA:

– кандидат в президенты страны Кароль Навроцкий пообещал не пускать Украину в НАТО. Он подписал декларацию, согласно которой обязался поддержать условия, выдвинутые лидером антиукраинской "Конфедерации" Славомиром Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

- Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Кароля Навроцкого за его готовность отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По мнению главы польского правительства, Навроцкий таким образом подписывается под требованием России.

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