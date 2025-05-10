"Этот путь необратим": новый глава МИД Германии высказался по Украине в НАТО

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина уверенно движется к вступлению в НАТО. Этот процесс, по словам дипломата, является "необратимым".

Видео дня

Такую позицию он озвучил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung. Вадефуль также добавил, что Германия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе, а также евроатлантический курс Украины.

По словам главы МИД, страны-члены НАТО уже пришли к общему согласию относительно неизменности пути Киева в Альянс.

"В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения", — заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил российский диктатор Владимир Путин своим полномасштабным вторжением в Украину вернул войну в Европу, поэтому НАТО обязано показывать силу. В то же время Германия должна быть основой Североатлантического альянса в Европе и самым большим сторонником Украины, отстаивая ее свободу и европейское будущее.

Кроме этого, Штайнмайер заявил, что Россия распространяет "историческую ложь", когда называет войну в Украине "продолжением борьбы с фашизмом". По его словам, довольно обидно сегодня наблюдать, как "бывшие освободители Освенцима стали новыми агрессорами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!