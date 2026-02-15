Три главных шага: Зеленский объяснил, как Трамп должен давить на Путина

Президент США Дональд Трамп мог бы применить три шага для приближения мира в Украине. Это предоставление украинцам сильных и действенных гарантий безопасности, пакета для экономического восстановления, а также озвучивание прямого требования к кремлевскому диктатору Владимиру Путину о немедленном прекращении агрессии.

Об этом в интервью Politico заявил президент Владимир Зеленский. "Каким бы вы хотели увидеть давление [Трампа] на Путина?" – спросила журналистка.

Три шага давления на агрессора

Первое, что назвал глава Украинского государства, – это гарантии безопасности. "Он должен предоставить нам гарантии безопасности. Сильные гарантии, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от президента Соединенных Штатов", – ответил Зеленский.

Следующее – это меры по восстановлению Украины. "Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся; это будет означать, что мир наступит", – объяснил президент.

Третьим шагом, по его мнению, должен был бы стать откровенный разговор Трампа с главарем РФ. Американский президент мог бы позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты – сейчас. Мы должны заморозить конфликт – сейчас. И дальше мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну".

