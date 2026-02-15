'Решающими являются три пункта': Писториус заявил, что гарантии безопасности для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума

Мирное соглашение между Украиной и государством-агрессором РФ должно защищать интересы как Украины, так и Европы. Что касается гарантий безопасности, то необходимо заключить надежные и реальные договоренности, а не создавать "бумажного тигра" вроде Будапештского меморандума 1994 года.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, который 14 февраля принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует "Укринформ".

"Мир будет. Мы должны сделать его длительным"

"Когда речь идет о будущем Украины, по моему мнению, решающими являются три пункта. Во-первых, мы будем продолжать искать пути к надежному миру, потому что будущее Украины является фундаментальным не только для европейской безопасности, но и для глобальной стабильности. Нам нужен мирный договор, который будет защищать интересы как Украины, так и Европы", – сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

Второй пункт – это потребность увеличить давление на Российскую Федерацию, потому что в Кремле не демонстрируют никакой готовности к компромиссам.

Министр пояснил, что диктатор Владимир Путин затягивает переговоры, "мяч на его стороне", но он продолжает "перекладывать расходы на войну на собственный народ". "Но пусть не ошибается: мы и дальше будем делать все возможное, чтобы защищать Украину как независимое, суверенное европейское государство. Мы будем сохранять давление – политическое, экономическое и военное", – утверждает Писториус.

Третий пункт – обеспечение действенных гарантий послевоенной безопасности: "Мир будет. И когда – не если! – этот день наступит, мы должны сделать этот мир длительным. Мы должны защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии России. Чтобы выполнить эту огромную задачу, Украине нужны существенные, надежные гарантии безопасности".

Писториус напомнил, что Будапештский меморандум не сработал, и "через 20 лет Россия вторглась и аннексировала Крым".

"Поэтому наш урок на сегодня должен быть таким: мы не можем позволить себе еще одного "бумажного тигра" вроде Будапештского меморандума. Чтобы предоставить надежные и реальные гарантии безопасности, все мы – европейцы и американцы – должны выполнить свою часть. Европа и Германия готовы сыграть свою роль", – заявил глава МО ФРГ.

